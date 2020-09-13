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На Кубани число досрочно проголосовавших уже превысило явку 2015 года

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Явка избирателей Краснодарского края на выборах губернатора по итогам двух дней досрочного голосования уже превысила итоговый показатель явки пятилетней давности, сообщили агентству "Интерфакс" в краевой избирательной комиссии.

В регионе проголосовали уже 46,3% избирателей. По данным системы ГАС "Выборы" в 2015 году участие в голосовании приняли 46,04% граждан.

В краевом избиркоме также сообщили, что в воскресенье открылись и работают цифровые избирательные участки в Москве. Заявления о голосовании на цифровых участках подали 406 кубанцев. Они смогут прибыть 13 сентября на выбранный участок и принять участие в выборах главы региона с помощью электронного бюллетеня.

Кроме выборов губернатора на Кубани проводятся 38 кампаний по выборам депутатов советов муниципальных районов и городских округов, шесть кампаний по дополнительным и повторным выборам депутатов представительных органов, 34 кампании по выборам глав городских и сельских поселений.

Краснодарский край

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