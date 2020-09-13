Наталья Комарова переизбрана губернатором ХМАО
Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа на заседании в воскресенье избрали губернатором региона Наталью Комарову, передал корреспондент "Интерфакса" с онлайн-трансляции заседания.
За кандидатуру Комаровой отдали голоса 29 из 38 присутствовавших на заседании депутатов, сообщил председатель счетной группы окружной думы. Выборы проходили через процедуру тайного голосования.
Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора округа, инаугурация главы региона состоится также в воскресенье, предположительно в 12:45 по московскому времени.
Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Думу ХМАО список из трех кандидатур: Комаровой, депутата региональной думы, первого секретаря комитета КПРФ ХМАО Алексея Савинцева и председателя совета регионального отделения "Справедливой России" Михаила Сердюка. Все трое также участвовали в выборах главы региона в 2015 году.
Комарова занимает пост губернатора региона с 2010 года.
Наталья Комарова родилась 21 октября 1955 года в Псковской области.
В 1994 году была назначена главой Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа, в 1997 году стала мэром этого города по итогам выборов. С октября 2000 по декабрь 2001 годов работала первым заместителем губернатора ЯНАО. С декабря 2001 года трижды избиралась депутатом Госдумы РФ по ЯНАО.
В феврале 2010 года, по представлению президента РФ, впервые была избрана губернатором Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. В сентябре 2015 года была переизбрана на эту должность.