Наталья Комарова переизбрана губернатором ХМАО

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа на заседании в воскресенье избрали губернатором региона Наталью Комарову, передал корреспондент "Интерфакса" с онлайн-трансляции заседания.

За кандидатуру Комаровой отдали голоса 29 из 38 присутствовавших на заседании депутатов, сообщил председатель счетной группы окружной думы. Выборы проходили через процедуру тайного голосования.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора округа, инаугурация главы региона состоится также в воскресенье, предположительно в 12:45 по московскому времени.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Думу ХМАО список из трех кандидатур: Комаровой, депутата региональной думы, первого секретаря комитета КПРФ ХМАО Алексея Савинцева и председателя совета регионального отделения "Справедливой России" Михаила Сердюка. Все трое также участвовали в выборах главы региона в 2015 году.

Комарова занимает пост губернатора региона с 2010 года.