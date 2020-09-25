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Сенатором от ЯНАО стал экс-депутат Госдумы Ледков

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа на заседании в пятницу приняли решение избрать своим представителем в Совете Федерации РФ Григория Ледкова, сообщил корреспондент "Интерфакса".

За кандидатуру Ледкова депутаты проголосовали единогласно.

"Избранным от Заксобрания седьмого созыва считается Ледков Григорий Петрович", - сказал председатель счетной комиссии Игорь Герелишин.

Ранее сообщалось, что Ледков досрочно сложил полномочия депутата Госдумы РФ в связи с избранием в Заксобрание ЯНАО. Предполагалось, что Ледков перейдет в Совет Федерации представлять Ямало-Ненецкий автономный округ.

Ледков также является президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

ЯНАО Григорий Ледков

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