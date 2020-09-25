Сенатором от ЯНАО стал экс-депутат Госдумы Ледков
Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа на заседании в пятницу приняли решение избрать своим представителем в Совете Федерации РФ Григория Ледкова, сообщил корреспондент "Интерфакса".
За кандидатуру Ледкова депутаты проголосовали единогласно.
"Избранным от Заксобрания седьмого созыва считается Ледков Григорий Петрович", - сказал председатель счетной комиссии Игорь Герелишин.
Ранее сообщалось, что Ледков досрочно сложил полномочия депутата Госдумы РФ в связи с избранием в Заксобрание ЯНАО. Предполагалось, что Ледков перейдет в Совет Федерации представлять Ямало-Ненецкий автономный округ.
Ледков также является президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.