В ЦИК Чувашии сообщили о множестве сигналов о нарушениях

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Представители Центральной избирательной комиссии Чувашии и республиканского МВД проверяют информацию о возможных нарушениях в ходе выборов в регионе.

"Поступает большое количество сигналов о различных нарушениях. Те сигналы, на которые мы можем отреагировать сами, поправить нижестоящие комиссии, мы их отрабатываем. Но есть серьезные сигналы, которые требуют оперативного и эффективного вмешательства правоохранительных органов", - сообщил журналистам глава ЦИК республики Александр Цветков.

По его словам, сигналы касаются "нарушений по предвыборной агитации, подкупа избирателей".

"Был тревожный сигнал, на наш взгляд, что в одном из округов Чебоксар - поселок Лапсары - оказывается давление на избирателей, до угроз. МВД сейчас отрабатывает этот вопрос, обещали принять меры и не допустить негативного влияния на волеизъявление избирателей", - рассказал Цветков.

Он также отметил, что проверяется информация о возможном подкупе избирателей. "Были сигналы, что 200-300-500 рублей платят. Пока идет проверка", - сказал глава республиканского ЦИК.

Кроме того, Цветков сообщил, что зафиксированы факты незаконной агитации с помощью транспортных средств. "МВД принимает меры. Они выявили владельцев этих транспортных средств и ставят вопрос о привлечении их к ответственности по ст.5.12 КоАП РФ (изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах)", - сказал он.

В Чувашии в единый день голосования 13 сентября проходят выборы разных уровней, в том числе главы республики и депутатов городского собрания Чебоксар.

На выборах главы Чувашии к 12:00 по московскому времени проголосовали около 400 тысяч человек - это порядка 43% избирателей, сообщил журналистам глава республиканского ЦИК. На аналогичных выборах пять лет назад к полудню проголосовали 27,88% избирателей. Наибольшая явка отмечена в Яльчикском районе республики, наименьшая - в малых городах: Канаш, Алатырь, Шумерля.

Цветков отметил, что темпы роста явки "чуть-чуть замедлились: за прошедшие два часа (с 10:00 до 12:00 по Москве) рост составил 43,5%".