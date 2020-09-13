Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:18Заразились
на 13.09В России 1 062 811+5 449В мире 28 759 036+277 623

В ЦИК Чувашии сообщили о множестве сигналов о нарушениях

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Представители Центральной избирательной комиссии Чувашии и республиканского МВД проверяют информацию о возможных нарушениях в ходе выборов в регионе.

"Поступает большое количество сигналов о различных нарушениях. Те сигналы, на которые мы можем отреагировать сами, поправить нижестоящие комиссии, мы их отрабатываем. Но есть серьезные сигналы, которые требуют оперативного и эффективного вмешательства правоохранительных органов", - сообщил журналистам глава ЦИК республики Александр Цветков.

По его словам, сигналы касаются "нарушений по предвыборной агитации, подкупа избирателей".

"Был тревожный сигнал, на наш взгляд, что в одном из округов Чебоксар - поселок Лапсары - оказывается давление на избирателей, до угроз. МВД сейчас отрабатывает этот вопрос, обещали принять меры и не допустить негативного влияния на волеизъявление избирателей", - рассказал Цветков.

Он также отметил, что проверяется информация о возможном подкупе избирателей. "Были сигналы, что 200-300-500 рублей платят. Пока идет проверка", - сказал глава республиканского ЦИК.

Кроме того, Цветков сообщил, что зафиксированы факты незаконной агитации с помощью транспортных средств. "МВД принимает меры. Они выявили владельцев этих транспортных средств и ставят вопрос о привлечении их к ответственности по ст.5.12 КоАП РФ (изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах)", - сказал он.

В Чувашии в единый день голосования 13 сентября проходят выборы разных уровней, в том числе главы республики и депутатов городского собрания Чебоксар.

На выборах главы Чувашии к 12:00 по московскому времени проголосовали около 400 тысяч человек - это порядка 43% избирателей, сообщил журналистам глава республиканского ЦИК. На аналогичных выборах пять лет назад к полудню проголосовали 27,88% избирателей. Наибольшая явка отмечена в Яльчикском районе республики, наименьшая - в малых городах: Канаш, Алатырь, Шумерля.

Цветков отметил, что темпы роста явки "чуть-чуть замедлились: за прошедшие два часа (с 10:00 до 12:00 по Москве) рост составил 43,5%".

ЦИК РФ Чувашия

Новости по теме

Новости

Губернатор назвал "самостроем" сгоревший в Краснодаре дом

Опрос показал лидерство Гольдштейна на выборах губернатора ЕАО

Опрос показал лидерство Гольдштейна на выборах губернатора ЕАО

Врио губернатора Камчатки Солодов вышел в лидеры голосования

Наталья Комарова переизбрана губернатором ХМАО

Наталья Комарова переизбрана губернатором ХМАО

В Новороссийске задержали главу отделения "Справедливой России"

Белорусско-российские учения "Славянское братство" начнутся 14 сентября

Белорусско-российские учения "Славянское братство" начнутся 14 сентября

Памфилова рассказала о регионах с самой высокой явкой на выборах

Пандемия коронавируса

В России коронавирус за сутки выявлен еще у 5 449 человек

В России коронавирус за сутки выявлен еще у 5 449 человек

Парламент НАО избрал Юрия Бездудного губернатором региона

Более 50 семей остались без крова из-за пожара в Краснодаре

Более 50 семей остались без крова из-за пожара в Краснодаре
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');