Явка на выборах главы Чувашии за два дня превысила 35%

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - За два дня голосования 11 и 12 сентября на выборах главы Чувашии проголосовали более 35% избирателей, сообщил "Интерфаксу" секретарь республиканского ЦИК Сергей Тарасов.

Всего проголосовали 328 288 человек (35,49%).

29 января 2020 года президент РФ Владимир Путин своим указом освободил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева, возглавлявшего республику более девяти лет. Врио был назначен Олег Николаев. До этого он был депутатом Госдумы от партии "Справедливая Россия", возглавлял комитет по делам национальностей.

Претенденты на пост

На выборы зарегистрированы пять кандидатов: врио главы республики Олег Николаев, идущий на выборы в порядке самовыдвижения; заместитель председателя комитета Госсовета Чувашии по социальной политике и национальным вопросам Александр Андреев (КПРФ); заместитель председателя комитета Госсовета Чувашии по государственному строительству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике Константин Степанов (ЛДПР); финансовый директор ООО "Аргус" Сергей Матвеев ("Патриоты России") и финансовый директор ООО "Чистый город" Николай Степанов ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость").

Глава Чувашии избирается сроком на пять лет. На 1 января 2020 года в республике было зарегистрировано 926 299 избирателей, из которых 40% проживают в Чебоксарах.

Прошлые выборы главы республики прошли в сентябре 2015 года, с результатом 65,54% победил кандидат от партии "Единая Россия" Игнатьев. За него проголосовали 362 301 избирателей. Явка на выборы составила почти 58%.