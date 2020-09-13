В МВД России не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Серьезных нарушений на выборах в России, которые могли бы повлиять на ход голосования, не выявлено, заявил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой.

В воскресенье, выступая в ЦИК, он отметил, что МВД фиксирует массовые вбросы в социальные сети провокационной информации, связанной с проведением единого дня голосования.

"Мы на это не поведемся, исходя из требований избирательного, уголовного законодательства, а также Кодекса об административных правонарушениях, в спокойном режиме будем работать по каждому из этих сообщений, даже если они носят системный и подтверждают умышленный характер их подачи", - отметил Горовой.

По его словам, в МВД поступило 2 539 жалоб на нарушения в ходе осенней избирательной кампании. За воскресенье с момента открытия избирательных участков поступило 320 сообщений по состоянию на 16:00.

Первый замглавы МВД отметил, что проверка по обращениям о нарушениях, поступившим в органы внутренних дел, будет завершена до 16 сентября.