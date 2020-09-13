Москалькова заявила о необходимости разобраться в ситуации с Навальным

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что вышедший из комы оппозиционер Алексей Навальный поможет установить, что именно с ним произошло.

"На мой взгляд, все заинтересованы в том, чтобы доказательства были собраны максимально, и было установлено лицо, которое участвовало в этом отравлении - либо было установлено, что не криминальное отравление. Но истину нужно установить. Так как он сейчас вышел из комы, наверное, Алексей даст какие-то сведения важные для того, чтобы рассеять сомнения или пролить свет на истинную ситуацию", - сказала Москалькова журналистам в воскресенье, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Она добавила, что у нее нет обращения от родственников Навального, поэтому она просто продолжает следить за ситуацией. В частности, отсутствие обращения не позволяет обратиться в компетентные органы Германии за пояснениями.

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