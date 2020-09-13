Британские самолеты-разведчики провели полеты у черноморских рубежей РФ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Два британских разведывательных самолета в воскресенье совершили многочасовые полеты вблизи границ России на Черном море, следует из мониторинга западных авиаресурсов.

По их сведениям, в полетах были задействованы самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1 и самолет радиоэлектронной разведки RC-135W британских Королевских ВВС, вылетевшие с авиабазы Акротири на Кипре.

Британские разведчики в течение нескольких часов курсировали вблизи западного и южного побережья Крыма. В частности, Sentinel R.1 совершил пролеты вблизи Крыма, приближаясь примерно на расстояние 35-45 км к морской границе России в Черном море.

Это по меньшей мере третий полет пары британских разведывательных самолетов вблизи границ России на Черном море за неделю. Они выполняли задание там также 8 и 10 сентября.

По сообщению Королевских ВВС, накануне британские истребители Typhoon поднимались с авиабазы Люкерз в Шотландии на перехват российских противолодочных самолетов Ту-142 у берегов Шотландии.

Как сообщал Северный флот, в субботу два дальних противолодочных самолета Ту-142 выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей.

"На отдельных этапах маршрута полета российские самолеты сопровождались истребителями иностранных государств", - сообщила пресс-служба флота.