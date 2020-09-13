Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:18Заразились
на 13.09В России 1 062 811+5 449В мире 28 759 036+277 623

Британские самолеты-разведчики провели полеты у черноморских рубежей РФ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Два британских разведывательных самолета в воскресенье совершили многочасовые полеты вблизи границ России на Черном море, следует из мониторинга западных авиаресурсов.

По их сведениям, в полетах были задействованы самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1 и самолет радиоэлектронной разведки RC-135W британских Королевских ВВС, вылетевшие с авиабазы Акротири на Кипре.

Британские разведчики в течение нескольких часов курсировали вблизи западного и южного побережья Крыма. В частности, Sentinel R.1 совершил пролеты вблизи Крыма, приближаясь примерно на расстояние 35-45 км к морской границе России в Черном море.

Это по меньшей мере третий полет пары британских разведывательных самолетов вблизи границ России на Черном море за неделю. Они выполняли задание там также 8 и 10 сентября.

По сообщению Королевских ВВС, накануне британские истребители Typhoon поднимались с авиабазы Люкерз в Шотландии на перехват российских противолодочных самолетов Ту-142 у берегов Шотландии.

Как сообщал Северный флот, в субботу два дальних противолодочных самолета Ту-142 выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей.

"На отдельных этапах маршрута полета российские самолеты сопровождались истребителями иностранных государств", - сообщила пресс-служба флота.

Великобритания Черное море Крым

Новости

Памфилова объявила о завершении голосования в России

КПРФ не признает итоги выборов в регионах, где не допустили ее кандидатов

Что произошло за день: воскресенье, 13 сентября

Памфилова и Москалькова высказались за борьбу с кандидатами-спойлерами

Памфилова и Москалькова высказались за борьбу с кандидатами-спойлерами

В МВД России не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

Губернатор назвал "самостроем" сгоревший в Краснодаре дом

Опрос показал лидерство Гольдштейна на выборах губернатора ЕАО

Опрос показал лидерство Гольдштейна на выборах губернатора ЕАО

В ЦИК Чувашии сообщили о множестве сигналов о нарушениях

Врио губернатора Камчатки Солодов вышел в лидеры голосования

Наталья Комарова переизбрана губернатором ХМАО

Наталья Комарова переизбрана губернатором ХМАО
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');