Британские ВВС сообщили о "перехвате" двух противолодочных Ту-142 РФ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Два британских истребителя Typhoon из состава дежурных сил быстрого реагирования в четверг перехватили и сопровождали два российских противолодочных самолета Ту-142, которые приблизились к воздушному пространству Соединенного Королевства, сообщили Королевские ВВС.

"Истребители были подняты в воздух с авиабазы Люкерз и направлены для перехвата двух самолетов. Они были идентифицированы как два российских патрульных противолодочных самолета Ту-142", - говорится в сообщении.

Британские истребители сопровождали российские военные самолеты, выполнявшие полеты над Северным морем в южном направлении.

При этом указывается, их полеты также тщательно отслеживались натовским самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3C Sentry AWACS.

Слежение истребителей за российскими самолетами осуществлялось до тех пор, пока они не покинули зону ответственности Великобритании.

По данным британских ВВС, за полетами российских военных самолетов также следили норвежские истребители. В операции были задействованы и самолеты быстрого реагирования ВВС Франции и Дании.

Ранее пресс-служба Северного флота сообщила, что два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 в четверг выполнили полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана.

"Продолжительность полетного задания составила более 11 часов, а протяжённость маршрута - около 10 тысяч километров. В ближней зоне самолеты Ту-142 сопровождали истребители МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота", - говорилось в сообщении флота.

"На отдельных этапах маршрута полетов российские самолеты сопровождались истребителями иностранных государств. Полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - отметил в пресс-службе.