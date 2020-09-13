МВД РФ не зафиксировало серьезных нарушений на выборах

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В МВД России не зафиксировали нарушений общественного порядка на голосовании в субъектах РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в воскресенье.

"Благодаря скоординированным действиям всех правоохранительных структур не допущено нарушений, способных повлиять на итоги выборов", - заявили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что по завершении голосования полицейские обеспечивают безопасность при транспортировке избирательной документации в территориальные избирательные комиссии и будут нести службу до окончания подсчета голосов.

Движение в защиту прав избирателей "Голос" в свою очередь сообщало, что им за три дня голосования поступило 1,6 тыс. сообщений о нарушениях на выборах.

В России завершился Единый день голосования. В стране проходило около 9 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 83 регионах. Голосование шло три дня, но основной день - воскресенье, 13 сентября.