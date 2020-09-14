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Уйба набирает 74,77% на досрочных выборах главы Коми

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности главы Коми, самовыдвиженец Владимир Уйба лидирует на выборах губернатора с результатом 74,77% голосов избирателей после обработки 54,29% бюллетеней.

Как сообщает пресс-служба регионального избиркома, вторым идет представитель ЛДПР Андрей Никитин с 10,37% голосов. Третье место занимает выдвиженец от КПСС Сергей Пономарев (5,47%). На четвертой позиции расположился Виктор Бетехтин от партии "Зеленая альтернатива" (5,26%).

Предварительная явка на выборах составила более 28,5%.

Явка избирателей на досрочных выборах главы Коми в 2016 году составила 40,67%. Кресло руководителя республики тогда занял врио главы региона Сергей Гапликов ("Единая Россия"), получив 62,17% голосов.

Досрочные выборы главы Коми проводились с 11 по 13 сентября. Прежний глава региона Гапликов объявил о своей отставке 2 апреля. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Уйба.

Коми Владимир Уйба

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