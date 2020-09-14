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Врио главы Коми Уйба выиграл досрочные выборы руководителя региона

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба побеждает на досрочных выборах руководителя республики с результатом 73,18% голосов избирателей.

Как сообщает пресс-служба регионального избиркома, после обработки всех бюллетеней на выборах побеждает врио главы региона Уйба (73,18%). Далее идет представитель ЛДПР Андрей Никитин (10,83%). Третье место занял выдвиженец от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) Сергей Пономарев (5,73%). На четвертой позиции расположился Виктор Бетехтин от партии "Зеленая альтернатива" (5,71%).

Явка на выборах составила 30,16%.

Явка избирателей на досрочных выборах главы Коми в 2016 году составила 40,67%. Кресло руководителя республики тогда занял врио главы региона Сергей Гапликов ("Единая Россия"), получив 62,17% голосов.

Досрочные выборы главы Коми проводились с 11 по 13 сентября. Прежний глава региона Гапликов объявил о своей отставке 2 апреля. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Уйба.

Коми Владимир Уйба

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