Махонин победил на выборах главы Прикамья с пятикратным отрывом от соперника

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - По результатам обработки 100% бюллетеней, на выборах губернатора Пермского края победу одержал самовыдвиженец, временно исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Махонин, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии края Игорь Вагин.

"За Дмитрия Николаевича Махонина проголосовали 75,69% избирателей", - сказал Вагин.

Голоса избирателей за остальных кандидатов распределились следующим образом: кандидат от КПРФ Ксения Айтакова набрала 13,63%, Олег Постников от ЛДПР - 5,66%, Евгений Козлов от "Патриотов России" - 2,34%.

Таким образом, отрыв от ближайшего соперника - Ксении Айтаковой - составил минимум 5,5 раза.

По словам Вагина, явка избирателей на выборы в регионе составила 35,7%, серьезных замечаний и жалоб не было.

Итоги выборов планируется утвердить в ближайшую среду.

В 2017 году явка на губернаторских выборах в крае составила 42,5%. Победу в первом туре голосования одержал Максим Решетников, за него проголосовали 82,06% избирателей.

21 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении губернатора Пермского края Решетникова новым главой Минэкономразвития РФ. Ранее этот пост занимал Максим Орешкин.

В феврале Махонин возглавил регион в качестве врио губернатора. Он родился 18 октября 1982 года в Пермской области. Свою трудовую деятельность начал в 2004 году, будучи студентом-юристом Пермского государственного университета. Работал специалистом первой категории отдела административно-хозяйственного обеспечения и работы с корреспонденцией Пермского территориального управления министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП России).

После окончания вуза в 2009 году Махонин возглавил Управление ФАС по Пермскому краю. На руководящей должности в регионе прослужил четыре года. В январе 2013 года был назначен начальником управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России.