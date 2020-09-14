Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:18Заразились
на 13.09В России 1 062 811+5 449В мире 28 902 753+143 717

Махонин победил на выборах главы Прикамья с пятикратным отрывом от соперника

Махонин победил на выборах главы Прикамья с пятикратным отрывом от соперника
Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин
Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - По результатам обработки 100% бюллетеней, на выборах губернатора Пермского края победу одержал самовыдвиженец, временно исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Махонин, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии края Игорь Вагин.

"За Дмитрия Николаевича Махонина проголосовали 75,69% избирателей", - сказал Вагин.

Голоса избирателей за остальных кандидатов распределились следующим образом: кандидат от КПРФ Ксения Айтакова набрала 13,63%, Олег Постников от ЛДПР - 5,66%, Евгений Козлов от "Патриотов России" - 2,34%.

Таким образом, отрыв от ближайшего соперника - Ксении Айтаковой - составил минимум 5,5 раза.

По словам Вагина, явка избирателей на выборы в регионе составила 35,7%, серьезных замечаний и жалоб не было.

Итоги выборов планируется утвердить в ближайшую среду.

В 2017 году явка на губернаторских выборах в крае составила 42,5%. Победу в первом туре голосования одержал Максим Решетников, за него проголосовали 82,06% избирателей.

21 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении губернатора Пермского края Решетникова новым главой Минэкономразвития РФ. Ранее этот пост занимал Максим Орешкин.

В феврале Махонин возглавил регион в качестве врио губернатора. Он родился 18 октября 1982 года в Пермской области. Свою трудовую деятельность начал в 2004 году, будучи студентом-юристом Пермского государственного университета. Работал специалистом первой категории отдела административно-хозяйственного обеспечения и работы с корреспонденцией Пермского территориального управления министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП России).

После окончания вуза в 2009 году Махонин возглавил Управление ФАС по Пермскому краю. На руководящей должности в регионе прослужил четыре года. В январе 2013 года был назначен начальником управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России.

Пермский край Дмитрий Махонин

Новости

В Архангельской области врио губернатора набрал почти 70%

Что случилось этой ночью: понедельник, 14 сентября

Один человек погиб, один пропал после обрушения на шахте в Кузбассе

Двое сотрудников штаба Навального прошли в гордуму Томска

Врио губернатора ЕАО Гольдштейн победил на выборах главы региона

Врио губернатора Камчатки Солодов победил на выборах главы края

Врио губернатора Камчатки Солодов победил на выборах главы края

Глава ЦИК заявила о минимальном количестве нарушений на выборах

МВД РФ не зафиксировало серьезных нарушений на выборах

Все кандидаты от ЕР уверенно побеждают на выборах губернаторов

Памфилова объявила о завершении голосования в России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');