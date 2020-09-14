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Развожаев побеждает на выборах главы Севастополя с 86% голосов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, выдвинутый "Единой Россией" на выборах главы города, по итогам обработки всех протоколов получает 85,72% голосов, сообщил глава городской избирательной комиссии Сергей Даниленко журналистам в понедельник.

По данным системы избиркома, второе место занимает вице-спикер заксобрания города Илья Журавлев (ЛДПР) с 4,95%. На предыдущих губернаторских выборах он был третьим, получив 7,61% голосов.

Третье место достается председателю горсовета в 1991-1992 годах Ивану Ермакову ("Патриоты России"), его поддержали 2,62% избирателей. Примерно столько же голосов он получил на выборах три года назад - 2,13%.

Домохозяйка Александра Романенко ("Демократическая партия России") получает 1,91% голосов, член президиума центрального совета "Справедливой России" Александр Романович - 1,73% и гендиректор ООО "Крымский гарант безопасности" Ярослав Яковенко ("Партия прогресса") - 0,84%.

По последним данным, явка составила 48%, это в полтора раза выше показателя губернаторских выборов 2017 года (34%). Три года назад победу одержал Дмитрий Овсянников ("Единая Россия"), получив 71,05% голосов.

Севастополь второй раз за свою историю провел прямые выборы губернатора, на пост главы претендовали шесть кандидатов.

Развожаев исполнял обязанности губернатора Севастополя с июля 2019 года - после освобождения от этой должности Овсянникова. Он стал четвертым главой города после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года.

Михаил Развожаев родился в 1980 году в Красноярске, закончил Красноярский государственный педагогический университет. С 2003 по 2012 год занимал руководящие должности в администрации губернатора Красноярского края, после этого два года был заместителем руководителя администрации. С 2014 по 2018 год работал заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа. Со 2 октября по 15 ноября 2018 года исполнял обязанности главы Хакасии.

Михаил Развозжаев Севастополь Единая Россия Сергей Даниленко

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