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Стратегические бомбардировщики ВВС США провели полеты вблизи Крыма

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress в понедельник совершили полеты к западу от Крыма, следует из мониторинга западных авиаресурсов.

По их сведениям, американские бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, вылетели с авиабазы Фэрфлорд в Великобритании. Они прошли воздушное пространство Украины и, выйдя над Одесской областью на Черное море, взяли курс на Крым.

Полет бомбардировщиков вблизи морской границы Крыма продолжался примерно десять минут. Одновременно у российских рубежей на Черном море курсировали два разведывательных самолета британских Королевских ВВС Sentinel R.1.

4 сентября пара стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США, войдя в воздушное пространство Украины, совершила полеты к северу от Крыма.

Самолеты с позывными Julia51 и Julia53 более часа кружили по эллипсу к северо-востоку от Геническа вдоль побережья Азовского моря.

По сообщению командования ВВС США в Европе, 22 августа шесть американских стратегических бомбардировщиков B-52H были переброшены с континентальной части США в Великобританию. За прошедшее время они уже выполнили более двух десятков полетов над Европой, в том числе вблизи западных и южных границ России.

США B-52H Stratofortress Крым Великобритания

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