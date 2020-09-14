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Брат аспирантки Ещенко не будет требовать с Соколова компенсацию

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Брат убитой аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко Сергей, ранее признанный потерпевшим по делу, отказался от материальных претензий к обвиняемому в преступлении историку Соколову.

"Я не имею к подсудимому требований материального характера", - заявил Ещенко в понедельник в суде.

Ранее в этот же день он был признан потерпевшим по делу вместо родителей. На суде Соколову стало плохо с сердцем, в связи с чем было принято решение отложить заседание до 16 сентября.

Ранее в понедельник в ходе судебного заседания Сергей Ещенко рассказал, что его сестра проводила время с детьми сожителя, а также пыталась наладить с ними отношения. Он также заявил, что обвиняемый неоднократно избивал его сестру, в том числе перед убийством и относился к ней "как к помощнице, а не как к любимой женщине".

Экс-доцент СПбГУ Соколов обвиняется в убийстве аспирантки Ещенко и незаконном хранении оружия. Из материалов дела следует, что в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности 63-летний Соколов выстрелил в 24-летнюю аспирантку Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, из мелкокалиберного обреза, а затем начал душить. В результате девушка скончалась. Спустя сутки Соколов решил избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке.

Хроника 09 ноября 2019 года – 14 сентября 2020 годаУбийство девушки доцентом СПбГУ
Сергей Ещенко Анастасия Ещенко СПбГУ Петербург Олег Соколов

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