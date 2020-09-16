Историк Соколов и аспирантка Ещенко хотели пожениться незадолго до убийства

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов и аспирантка Анастасия Ещенко должны были узаконить отношения незадолго до убийства им девушки, следует из материалов, оглашенных в среду на заседании Октябрьского районного суда Петербурга.

"Согласно справке из ЗАГСа, 10 июля 2019 года в Дворец бракосочетаний Соколовым совместно с Ещенко Анастасией было подано заявление о регистрации брака. Регистрация брака была назначена на 3 октября 2019 года в 19:00 во Дворце бракосочетаний №1 на Английской набережной", - зачитал адвокат Сергей Лукьянов.

Соколов пояснил, что регистрация брака не состоялась, поскольку девушка хотела пышную церемонию, а историк на тот момент не имел соответствующей материальной возможности. Тогда им предложили заново подать заявление в ноябре, чтобы сыграть свадьбу в 2020 году.

Суд в среду продлил Соколову меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, по 23 декабря.

Следующее заседание по этому делу состоится 23 сентября. Ожидается, что будут допрошены эксперты.

Экс-доцент СПбГУ Соколов обвиняется в убийстве аспирантки Ещенко и незаконном хранении оружия. Из материалов дела следует, что в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности 63-летний Соколов выстрелил в 24-летнюю аспирантку Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, из мелкокалиберного обреза, а затем начал душить. В результате девушка скончалась. Спустя сутки Соколов решил избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке.

Ранее в ходе процесса Соколов заявил, что до совершения преступления его довели научный оппонент "Понасенков и преступная группа", которые в течение двух лет оказывали на него "психотравмирующее воздействие". Понасенков сообщал "Интерфаксу", что намерен судиться с Соколовым из-за обвинений в доведении до убийства аспирантки.