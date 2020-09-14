Брат аспирантки Ещенко сообщил, что она заботилась о детях Соколова

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Сергей Ещенко, брат аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которого обвиняется историк Олег Соколов, рассказал, что девушка проводила время с детьми сожителя.

"Она говорила, что сидит с детьми Соколова, когда ему нужно было работать (...), когда он отлучался куда-то. Она о детях отзывалась хорошо, и незадолго до этих событий (незадолго до убийства - ИФ) говорила, что пытается налаживать с ними отношения", - рассказал Ещенко на допросе в суде в понедельник.

Он добавил, что девушка переживала по поводу встреч сожителя с бывшей женой: якобы во время них историк мог ей изменять.

Также Ещенко рассказал суду, что обвиняемый неоднократно избивал его сестру, в том числе перед убийством и относился к ней "как к помощнице, а не как к любимой женщине".

"(Ночью 8 ноября 2019 года - ИФ) раздался звонок от Анастасии: она плакала и рассказывала о том, что Соколов ее избил, очень сильно ударил об пол. Она рассказала Соколову, что ее пригласил на день рождения друг. (...) Соколов очень резко отреагировал. После этого она выскочила на улицу", - сообщил Ещенко.

"Я просил ее уехать от него. Она говорила, что нужно вернуться в квартиру Соколова за вещами. (...) Примерно через 40 минут я позвонил ей и, судя по голосу, обстановка была спокойная", - рассказал молодой человек.

По его словам, сожитель не обеспечивал девушку: деньги, в том числе на заграничные поездки, она получала от семьи, а также зарабатывала переводами с французского языка и репетиторством. Кроме того, убитая пыталась трудоустроиться в библиотеку.

Ранее Октябрьский районный суд Петербурга огласил переписку Соколова и Ещенко за некоторое время до убийства, свидетельствующей о напряженных отношениях между ними: аспирантка проявляла ревность, оскорбляла ученого и его детей, говорила о своей ненависти к нему, желала смерти.

Представитель семьи убитой Александра Бакшеева заявляла на это, что Соколов мог внести в переписку изменения, поскольку с момента убийства до задержания прошло более суток, в течение которых он активно избавлялся от следов преступления.

Соколов в свою очередь с начала следствия обвинял жертву в плохом отношении к его детям, что, по его словам, и служило причиной конфликтов.

По версии обвинения, экс-доцент СПбГУ Соколов убил Ещенко. Согласно материалам дела, в ночь на 8 ноября в ходе конфликта на почве ревности 63-летний Соколов выстрелил из мелкокалиберного обреза в 24-летнюю аспирантку, с которой состоял в близких отношениях, а затем стал душить. Девушка погибла. Спустя сутки историк попытался избавиться от трупа, расчленив и частично утопив в Мойке.