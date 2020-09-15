Госдума открывает осеннюю сессию

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Госдума во вторник проведет первое пленарное заседание в осенней сессии 2020 года.

Работу откроет выступление председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Накануне руководители ряда комитетов Госдумы представили журналистам планы на предстоящую сессию.

Так, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что основным направлением в работе комитета осенью будет рассмотрение законопроектов во исполнение положений обновлённый Конституции РФ.

Он напомнил, что речь идет о порядка 100 законопроектов, 40 из которых, вероятно, будут рассмотрены уже в осеннюю сессию.

"Сейчас высокая стадия подготовки. Основную часть будет вносить президент РФ", - сказал Крашенинников.

По его словам, депутаты также участвуют в подготовке соответствующих формулировок. "Будем ждать в конце сентября - начале октября эти законы", - добавил глава комитета.

Также о планах на осень сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. В частности, по его словам, в конце октября, с большой вероятностью 27 октября в режиме видеоконференции пройдет парламентский форум БРИКС.

Традиционно осенью большой объем работы предстоит по принятию проекта закона о федеральном бюджете РФ, сообщил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.