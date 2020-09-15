Улов лососевых в России упал на 57% к 2018 году

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В России добыча тихоокеанских лососей на 14 сентября, составил 272 512 тонн, что на 57% меньше аналогичного периода 2018 года, сообщило Росрыболовство. Улов лососевых сравнивается между четными и нечетными годами из-за особенностей жизненного цикла этих рыб.

Улов в Камчатском крае, где путина завершается, сократился на 61,1%, до 191 000 тонн.

В Сахалинской области добыто 42 000 тонн лососевых (на 52,7% меньше, чем на ту же дату в 2018 году), в Хабаровском крае - 31 200 тонн (-11,5%), в Магаданской области - 5300 тонн (-25%), в Чукотском автономном округе - 1880 тонн (-35,2%). Улов в Приморском крае снизился на 0,4%, до 925 тонн.

Росрыболовство также сообщило, что улов пелагических видов рыб превышает прошлогодний показатель более чем в два раза (на 76 740 тонн) и составляет на 13 сентября 142 360 тонн. Основной вылов приходится на сардину иваси - 126 910 (+65 360 тонн). Улов скумбрии составил 15 400 тонн (+12 600 тонн). Вылов сайры незначительный - 40,07 тонны.