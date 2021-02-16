В Думу внесены поправки о внесудебной блокировке клеветы в интернете

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты-единороссы внесли в Госдуму законопроект о порядке внесудебной блокировки клеветнических сообщений в интернете.

Авторы законопроекта № 1113081-7 - депутаты Сергей Боярский, Андрей Альшевских и Валерий Газзаев.

Предложенный ими порядок предусматривает, что обидевшийся на клевету гражданин может пожаловаться прокурору своего региона и попросить его добиться удаления ложной информации или блокировки ресурса, на котором она опубликована. К заявлению он будет должен приложить "заверенную копию сайта или страницы сайта" в интернете.

У прокуратуры будет десять дней на проверку жалобы. Если она признает доводы заявителя справедливыми, его жалоба будет передана в Генпрокуратуру. После этого в течение пяти рабочих дней генпрокурор или его заместители должны будут проверить заключение и смогут обратиться в Роскомнадзор с требованием принять меры.

Роскомнадзор должен будет незамедлительно запустить механизм уведомления и блокировки: сначала о необходимости удалить контент уведомляется провайдер хостинга, затем владелец сайта или ресурса. В случае отказа страница или сайт должны будут быть заблокированы провайдером, а если провайдер ничего не сделает, то ресурс попадет в федеральный список на блокировку.