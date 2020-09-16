Мишустин направил 1 млрд рублей на субсидии для легкой промышленности

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Правительство выделило 1 млрд рублей до конца года на субсидии предприятиям легкой промышленности, чтобы возместить им часть затрат на выплату процентов по кредитам. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Решение распространяется на займы, взятые с 2019 по 2022 год для пополнения оборотных средств, и предусматривает возмещение 70% расходов на выплаты по процентам, сообщила пресс-служба правительства.

Получить компенсацию можно будет по кредитам, выданным на срок до трех лет. Субсидии на поддержку компаний будут поступать ежемесячно.

Выделение субсидий поможет стабилизировать финансовое положение ключевых предприятий легкой промышленности и будет способствовать повышению качества их продукции и расширению ее ассортимента, считают чиновники.