"Норникель" создал агентство по развитию моногорода Мончегорска

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В моногороде Мончегорск (Мурманская область), где расположено АО "Кольская ГМК" (КГМК, "дочка" "Норникеля"), создано агентство развития города, сообщила КГМК. Его учредителями стали "Норникель" и городская администрация.

Агентство возглавила Анна Федорова, которая ранее была управляющей мончегорского отделения Северо-Западного филиала Росбанка.

"Опыт "Норникеля" говорит о том, что ни компания, ни город по отдельности не могут с максимальной эффективностью развивать город. Нужна третья, нейтральная, площадка, которая инициировала бы проекты, формировала команды изменений, накапливала базу знаний, связанную с изменениями городской среды и жизни в городе", - объяснил решение компании ее замдиректора по социальной политике Игорь Сухотин.

Агентство планирует работать по трем направлениям - бизнес и инвестиции, социально-культурные проекты и туризм. Сейчас оно готовится к презентации, встрече со стейкхолдерами, представителями общественности и СМИ.

В КГМК сослались на успешный опыт ранее созданного агентства развития Норильска.

ГМК "Норникель" - крупнейший производитель никеля и палладия в мире, входит в топ-5 по производству платины, родия и кобальта, также является крупным производителем меди.

Из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" следует, что автономная некоммерческая организация "Агентство развития Мончегорска" было зарегистрировано в Мончегорске 9 сентября текущего года. Учредители - ПАО "ГМК "Норильский никель" и администрация города Мончегорска.