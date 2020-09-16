Товарные вагоны сошли с рельсов под Липецком из-за похитителей металлолома

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В ночь на 16 сентября в Липецкой области сошли с рельсов восемь вагонов товарного поезда. Предварительно установлено, что это произошло из-за того, что кто-то начал воровать лом черного металла, который везли по железной дороге, и сбрасывал похищенное на насыпь.

Вероятную причину аварии установило Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Вагоны сошли с рельсов около 4 часов утра на 305 километре перегона "Грязи"-"Орловское". Никто не пострадал. Ущерба природе не было нанесено.

Из-за аварии восемь пассажирских поездов опоздали на три-четыре часа, сообщили в Юго-Восточной дирекции РЖД. Это поезда №26 Москва - Воронеж, №50 Петербург - Кисловодск, №62 Москва - Нальчик, №479 Сухуми - Петербург, №135 Махачкала - Петербург, №536 Смоленск - Анапа, №50 Липецк - Москва и №204 Мурманск - Анапа.

К 11:20 движение на аварийном перегоне было восстановлено.