Рабочий на погрузчике провалился в очистное пространство челябинской шахты
Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Рабочий погиб на опасном производственном объекте шахта "Магнезитовая" в Сатке (Челябинская область), сообщает корпоративный портал "Группы "Магнезит" в среду.
"В шахте "Магнезитовая" утром в среду произошло падение погрузочно-доставочной машины (ПДМ) в очистное пространство выработки. В результате погиб машинист, мужчина 1972 года рождения", - говорится в сообщении.
Ведётся расследование, устанавливаются обстоятельства инцидента.
"Коллектив Группы Магнезит выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Будет проведено самое тщательное выяснение причин трагического случая", - отмечает пресс-служба.