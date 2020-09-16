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Рабочий на погрузчике провалился в очистное пространство челябинской шахты

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Рабочий погиб на опасном производственном объекте шахта "Магнезитовая" в Сатке (Челябинская область), сообщает корпоративный портал "Группы "Магнезит" в среду.

"В шахте "Магнезитовая" утром в среду произошло падение погрузочно-доставочной машины (ПДМ) в очистное пространство выработки. В результате погиб машинист, мужчина 1972 года рождения", - говорится в сообщении.

Ведётся расследование, устанавливаются обстоятельства инцидента.

"Коллектив Группы Магнезит выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Будет проведено самое тщательное выяснение причин трагического случая", - отмечает пресс-служба.

Челябинская область Магнезит

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