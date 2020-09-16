Ефремов заявил, что России нужен тюремный театр

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Актер Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет колонии, полагает, что в России необходимо создать тюремный театр.

"Ефремов сегодня на встрече с ОНК заявил о необходимости создания Российского тюремного театра", - сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников в среду.

В свою очередь член ОНК Ева Меркачева рассказала агентству, что актер очень переживает о судьбе "Современника". "Я очень переживаю за театр. Он мой дом. Во многом из-за этих переживаний и случилось то, что случилось", - сказал Ефремов члену ОНК в СИЗО №5 "Водник".

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал виновным актера Ефремова, совершившего в состоянии алкогольного опьянения смертельное ДТП на Смоленской-Сенной площади в Москве, и назначил ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима.

ДТП с актером произошло 8 июня. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен.