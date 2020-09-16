ТИК признала недействительными муниципальные довыборы в Новой Ладоге

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Волховского муниципального района Ленинградской области признала недействительными довыборы члена Совета депутатов Новой Ладоги.

Как говорится в решении ТИК, имеющемся в распоряжении "Интерфакса", причиной стала ошибка участковой избирательной комиссии (УИК) при проведении досрочного голосования, которая не позволила достоверно определить результаты.

В документе отмечается, что члены УИК нарушили пункты 6.9 и 6.10 порядка проведения досрочного голосования, которые подразумевают проведение проверки и аннулирование бюллетеней, если их число в сейф-пакете больше количества избирателей.

"Поскольку участковой избирательной комиссией избирательного участка №81 (...) были допущены нарушения, которые не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей, (...) территориальная избирательная комиссия Волховского района решила признать результаты дополнительных выборов (...) недействительными", - говорится в решении ТИК.

В документе отмечается, что, согласно подсчету голосов, два кандидата, Виктор Матвеев и Алексей Никифоров, получили равное количество голосов избирателей - по 195.