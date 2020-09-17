Томские избиратели пожаловались на звонки с агитацией в день выборов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Томской области направила в полицию материалы проверки по жалобам жителей регионального центра на звонки с агитацией в единый день голосования, сообщил глава областного избиркома Эльман Юсубов.

"Был сигнал, что 13 сентября жителям Томска звонят и агитируют за определенного кандидата. Все факты зафиксированы, проведена оперативная работа. Звонили с мобильного номера. Устанавливаются (звонившие - ИФ) лица, кто пользовался номерами", - сказал Юсубов журналистам в четверг.

По его словам, материалы проверки направили в региональное управление МВД, там занимаются розыском звонивших для привлечения к ответственности.

В свою очередь глава избирательной комиссии Томска Виктор Тищенко сообщил, что из поступивших 27 жалоб 19 не подтвердились.

"По сообщению о подкупе избирателей материалы направлены в правоохранительные органы. Также главред областной газеты "ЛДПР в Томской области" привлечен к штрафу за нарушение правил агитации, еще один материал в отношении другого главреда находится на рассмотрении", - добавил Тищенко.

По его словам, большинство сообщений о нарушениях было связано с эмоциональным фоном при голосовании, "нагнетаемым со стороны избирателей". Тищенко добавил, что выявленные нарушения "существенным образом не повлияли на волеизъявление избирателей".

Как сообщалось, 13 сентября в Томске прошли выборы депутатов гордумы.

"Единая Россия" в думе Томска получила лишь 11 мандатов из 37, КПРФ - восемь, самовыдвиженцы - семь, "Справедливая Россия", "Яблоко" - по три, ЛДПР и "Новые люди" - по два, "Партия Роста" - одно. В прежнем составе думы "Единая Россия" имела 21 мандат из 35, при этом во фракцию единороссов входили 30 депутатов. В гордуму Томска также прошли двое сотрудников томского штаба оппозиционера Алексея Навального - Ксения Фадеева и Андрей Фатеев.