Председатель Томского облизбиркома решил уйти с должности

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Председатель избирательной комиссии Томской области Эльман Юсубов покидает пост по собственному желанию, сообщил "Интерфаксу" начальник департамента информационной политики администрации региона Алексей Севостьянов.

По его словам, Юсубов подал заявление об отставке 1 февраля. 10 февраля губернатор Сергей Жвачкин подписал распоряжение о его освобождении от обязанностей члена областного избиркома с правом решающего голоса с 1 марта.

Юсубов руководил областной комиссией с 2008 года. Ему 63 года. Осенью 2021 года пройдут выборы в Госдуму.

Решение о новом руководителе облизбиркома должно быть принято в течение месяца.