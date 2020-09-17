Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:41Заразились
на 17.09В России 1 085 281+5 762В мире 29 764 055+205 186

В III этапе испытаний вакцины "Вектора" примут участие 3 тыс. человек

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - До трех тысяч добровольцев примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса государственного научного центра (ГНЦ) "Вектор", сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций ГНЦ Роспотребнадзора Александр Рыжиков

"На следующих этапах, когда изучается эффективность вакцины, будут приглашены для исследований не менее трех тысяч добровольцев", - заявил Рыжиков в четверг в прямом эфире в официальном аккаунте Роспотребнадзора в инстаграме.

Он сообщил, что на первых этапах испытаний было достаточно 100 добровольцев.

21 августа в Роспотребнадзоре сообщили "Интерфаксу", что вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная ГНЦ "Вектор", может пройти необходимые клинические исследования и подойти к этапу регистрации в октябре, а в ноябре в ведомстве уже рассчитывают начать производство.

Там отметили, что необходимые для регистрации вакцины итоги исследований безопасности (II этап клинических испытаний), как ожидается, будут подведены в сентябре. Эти исследования уже начались, в них принимают участие 86 человек, разделенных на две группы: одна группа (43 добровольца) уже получила вакцину "ЭпиВакКорона", другая (43 добровольца) - плацебо, заявляли в ведомстве.

Все получившие вакцину добровольцы чувствовали себя хорошо, лишь у двух из них отмечалась болезненность в месте укола, которая прошла в течение двух суток.

Хроника 09 января – 17 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Вектор Александр Рыжиков Роспотребнадзор ЭпиВакКорона Коронавирус

Новости

Отменен заочный арест россиянки, трижды голосовавшей по Конституции РФ в Израиле

Пандемия коронавируса

Прививку от короновируса вакциной "Вектора" придется обновлять

Пандемия коронавируса

Песков заявил об отсутствии планов усилить карантинные меры в РФ

Песков заявил об отсутствии планов усилить карантинные меры в РФ
Пандемия коронавируса

В Минпросвещения заявили о единичных случаях COVID-19 в школах

Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Смертельный пожар в красноярской клинике устроил пациент

Смертельный пожар в красноярской клинике устроил пациент

Хуснуллин сообщил о нехватке рабочей силы на российских стройках

Хуснуллин сообщил о нехватке рабочей силы на российских стройках

В МЧС назвали предварительную причину пожара в клинике Красноярска

Пандемия коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 5 762 случая COVID-19

В России за сутки зарегистрировали 5 762 случая COVID-19
Навальный попал в больницу

Оппозиция сообщила, где нашли "Новичок", которым якобы отравили Навального

Оппозиция сообщила, где нашли "Новичок", которым якобы отравили Навального
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');