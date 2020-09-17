В III этапе испытаний вакцины "Вектора" примут участие 3 тыс. человек

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - До трех тысяч добровольцев примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса государственного научного центра (ГНЦ) "Вектор", сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций ГНЦ Роспотребнадзора Александр Рыжиков

"На следующих этапах, когда изучается эффективность вакцины, будут приглашены для исследований не менее трех тысяч добровольцев", - заявил Рыжиков в четверг в прямом эфире в официальном аккаунте Роспотребнадзора в инстаграме.

Он сообщил, что на первых этапах испытаний было достаточно 100 добровольцев.

21 августа в Роспотребнадзоре сообщили "Интерфаксу", что вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная ГНЦ "Вектор", может пройти необходимые клинические исследования и подойти к этапу регистрации в октябре, а в ноябре в ведомстве уже рассчитывают начать производство.

Там отметили, что необходимые для регистрации вакцины итоги исследований безопасности (II этап клинических испытаний), как ожидается, будут подведены в сентябре. Эти исследования уже начались, в них принимают участие 86 человек, разделенных на две группы: одна группа (43 добровольца) уже получила вакцину "ЭпиВакКорона", другая (43 добровольца) - плацебо, заявляли в ведомстве.

Все получившие вакцину добровольцы чувствовали себя хорошо, лишь у двух из них отмечалась болезненность в месте укола, которая прошла в течение двух суток.