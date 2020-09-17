Ингушский премьер оказался лучшим стрелком из лука среди чиновников

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В парке семейного отдыха в Сунже ингушские чиновники продемонстрировали навыки стрельбы из лука, и самым метким оказался премьер-министр республики Владимир Сластенин: он один попал в "десятку", причем, с первого раза, рассказали в региональном Минприроды.

Министерство организовало эти соревнования в рамках республиканского экопраздника "День реки Сунжа ".

В них поучаствовали начальник управления ресурсов, вод и регулирования водохозяйственной деятельности федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Савостицкий, руководитель Западно-Каспийского бассейнового водного управления Гуйсен Курбанчиев и глава Минприроды Ингушетии Магомед Евлоев. Побить рекорд Сластенина не смог никто.

"Стрельба из лука не так проста, как может показаться со стороны. В этом деле важны сила рук и концентрация внимания", - объяснили в министерстве.

В связи с праздником в Сунже также провели мастер-классы по кузнечному и войлочному делу, выставку сувениров с национальной символикой, концерт, субботник по очистке и благоустройству водоохранной зоны, поведение итогов ежегодного проекта "Рейтинг экологической эффективности системы управления муниципальных образований".