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Причины смерти Марцинкевича выяснят в ходе судмедэкспертизы

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Челябинские следователи проведут весь комплекс необходимых действий для выяснения причин смерти националиста Максима Марцинкевича, тело которого было обнаружено утром в среду в СИЗО №3 Главного управления ФСИН по Челябинской области.

"В рамках проверки будет проведен весь необходимый комплекс действий для выяснения обстоятельств и причин, которые предшествовали произошедшему. Однозначно будет проведена судмедэспертиза по установлению причины смерти", - сообщил "Интерфаксу" официальный представитель следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Ранее сообщалось, что сотрудники следственного управления СКР по Челябинской области начали проверку по факту смерти осужденного. В настоящее время у следствия нет оснований полагать, что смерть заключенного носит криминальный характер.

По данным СУ СКР, уголовное дело по факту смерти не возбуждено. "При наличии оснований будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников учреждения, где содержался заключенный", - отмечало управление.

Утром в среду, 16 сентября, в камере СИЗО №3 ГУФСИН России по Челябинской области было обнаружено тело заключенного Марцинкевича (по прозвищу "Тесак") и предсмертные записки. Информированный источник ранее сообщил агентству, что он пытался покончить с собой в одиночной камере следственного изолятора в Челябинске.

Адвокаты Марцинкевича просят председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по факту гибели националиста.

Бабушкинский суд Москвы 29 декабря 2018 года приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в разбое и хулиганстве (ч. 2 ст. 162 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ). Перед этим Марцинкевич имел уже три судимости за преступления экстремистской направленности.

Максим Марцинкевич Владимир Шишков СКР Челябинская область

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