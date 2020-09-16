СКР опроверг возбуждение дела в связи со смертью Тесака

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о смерти в следственном изоляторе националиста Максима Марцинкевича не возбуждалось, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.

"Все обстоятельства смерти Марцинкевича будут установлены в рамках доследственной проверки", - сказал он.

Ранее в среду информированный источник сообщил "Интерфаксу", что возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Между тем пресс-служба регионального управления Следственного комитета заявила, что в смерти Марцинкевича не усматривается криминальная подоплека.

Как сообщалось, тело Марцинкевича было обнаружено утром в среду в камере СИЗО №3 Челябинской области. На месте инцидента были найдены предсмертные записки. Адвокаты осужденного обратились к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело об убийстве.

Бабушкинский суд Москвы 29 декабря 2018 года приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в разбое и хулиганстве (ч. 2 ст. 162 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ). Перед этим Марцинкевич имел уже три судимости за преступления экстремистской направленности.