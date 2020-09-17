Правительство согласилось сдвинуть сроки в законопроекте об инвестициях в нефтепереработку

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Правительство согласилось с предложением думского комитета по бюджету и внесло в парламент поправки, которые уточняют ряд сроков, касающихся применения инвестиционной надбавки для НПЗ в случае модернизации производств.

Речь идет о законопроекте (№984546-7), правительство внесло его в Госдуму 7 июля. Он предполагает введение обратного акциза на сжиженные углеводородные газы (СУГ) и этан. Кроме того, он предусматривает меры по стимулированию инвестиций в нефтепереработку.

"Предполагается введение повышающего инвестиционного коэффициента, в том случае, если в модернизацию нефтепереработки будет вложено более 50 млрд рублей либо в развитие сопутствующих месторождений более 30 млрд рублей, то будет предоставлен повышающий коэффициент к обратному акцизу в размере 1,3", - пояснял ранее замминистра финансов Алексей Сазанов.

Предполагается заключение инвестиционных соглашений с Минэнерго до 1 июля 2021 года Как следует из правительственных поправок, с которыми ознакомился "Интерфакс", срок заключения соглашений перенесли на 1 октября 2021 года.

Думский комитет по бюджету ранее в своем отзыве предлагал проработать вопрос о продлении предельного срока оплаты затрат в рамках инвестиционного соглашения в размере 30 млрд рублей на один год - до 1 января 2024 года, сейчас действует срок до 1 января 2023 года. Правительство учло это предложение и внесло поправку о переносе срока до 2024 года

Правительство также пересмотрело формулировки условий применения инвестиционной надбавки в части количества направленного на переработку нефтяного сырья (не менее 3 млн тонн нефтяного сырья): предлагается перенести срок начала отсчета налоговых баз с 2019 года до 2021 года

В рамках поправок уточняется определение СУГ для целей применения обратного акциза. Новая формулировка разводит по отдельности содержание этана, пропана, бутана.

Кроме того, уточняются производственные процессы на НПЗ, которые позволят им пользоваться инвестиционным коэффициентом. Во внесенных поправках инвестиционную надбавку для нефтепереработки предлагается применять в том случае, если компании до 1 октября 2021 года заключили с Минэнерго соглашение о создании новых производственных мощностей не только по глубокой переработке нефтяного сырья, но также и природного газа, прямогонного бензина или средних дистиллятов.

Поправки к законопроекту будут рассмотрены на заседании комитета по бюджету Госдумы 21 сентября и на планерном заседании Госдумы 23 сентября.