Амур у Хабаровска поднялся на 21 см за сутки

Количество подтопленных участков приблизилось к 2 тыс.

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Уровень Амура у Хабаровска продолжает расти, паводковую обстановку усугубили прошедшие дожди, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровском краю пятницу.

"Амур у Хабаровска на утро 18 сентября составил 615 см (+21 см за сутки)", - сказано в сообщении.

Подтопления отмечены в 27 населенных пунктах 6 муниципальных образований.

В общей сложности, по данным ГУ МЧС, в зоне затопления находятся 25 жилых домов, 1 тыс. 952 земельных, приусадебных и дачных участков, а также 35 участков дорог.

Напряженной остается обстановка в Хабаровске. В самом городе подтоплено 46 приусадебных участков и 2 участка дорог. На островных территориях Хабаровска вода захватила более полутора тысяч дачных участков.

В городе продолжается возведением дамб, устанавливаются насосные группы.

На набережной развернута водоналивная гидрозащитная конструкция. По данным пресс-службы правительства региона, она сможет сдерживать уровень Амура высотой в 730 см. В прогнозах ожидается его подъем до 650 см в ближайшие два дня.

Между тем, в Хабаровском районе подтоплено более 300 дач и приусадебных участков. Несмотря на подготовленный пункт временного размещения, жители пока отказываются там жить, предпочитают переждать паводок у родственников.

Уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре также вырос, до 539 см, прибавив за сутки 7 см. Отметка опасного явления для города - 650 см.

Как сообщалось, в 10 районах Хабаровского края, включая города Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре введен режим ЧС.