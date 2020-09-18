"Гипросвязь" не имеет нареканий к оборудованию, установленному в рамках закона о "суверенном интернете"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Установка операторами связи в рамках реализации закона "о суверенном рунете" не прошедшего сертификацию оборудования незаконна, а предлагаемые Роскомнадзором технические средства работают без нареканий, сообщил "Интерфаксу" заместитель гендиректора ПАО "Гипросвязь" (материнская компания - ПАО "Ростелеком") Алексей Васильев.

"На сетях по закону нельзя установить несертифицированное оборудование. Естественно, технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) сертифицированы. Оборудование работает в штатном режиме, нареканий к функционированию нет",- сообщил Алексей Васильев в пятницу.

Васильев отметил, что оборудование (ТСПУ) успешно прошло лабораторные испытания и пилотное внедрение в 2019 году. В 2020 году продолжена работа по установке ТСПУ в соответствии Федеральным законом от 1 мая 2019 года № 90-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" и Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", добавил он.

Газета "Коммерсантъ" в пятницу, 18 сентября, сообщила, что Роскомнадзор начал требовать от небольших интернет-провайдеров устанавливать "технические средства противодействия угрозам" (ТСПУ) в рамках закона о "суверенном интернете".

По информации телеграм-канала "ОрдерКом", Роскомнадзор требует от операторов установки оборудования EcoFilter производства компании RDP.ru (принадлежит "Ростелекому").

В материале приводится мнение независимого эксперта, автора проекта "Эшер II" Филиппа Кулина, который полагает, что в случае обращения Роскомнадзора в суд из-за отказа оператором установить предлагаемое оборудование последний может ссылаться на то, что "не может от установить оборудование, поскольку оно до сих пор не сертифицировано".