Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:44Заразились
на 18.09В России 1 091 186+5 905В мире 30 078 889+314 834

"Аэрофлот" вслед за S7 объявил распродажу билетов на рейсы до 31 мая

"Аэрофлот" вслед за S7 объявил распродажу билетов на рейсы до 31 мая
Фото: Reuters

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" объявил распродажу билетов на рейсы по России, которые будет выполнять с 23 сентября этого года по 31 мая следующего. Перевозчик обещает скидки до 50%, следует из сообщения на его странице в фейсбуке.

Акция распространяется на билеты туда-обратно из Москвы в следующие города: Екатеринбург, Челябинск, Нижневартовск, Томск, Омск, Новосибирск, Барнаул, Новый Уренгой, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск, Иркутск, Абакан, Якутск, Нижний Новгород, Воронеж, Пенза, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Волгоград, Ростов, Пермь, Уфа, Краснодар, Ставрополь, Минеральные воды, Махачкала, Сочи, Анапа, Астрахань, Белгород, Саратов, Ульяновск, Мурманск, Владикавказ, Хабаровск, Владивосток.

Ранее на этой неделе распродажу билетов со скидками до 50% объявил ближайший конкурент "Аэрофлота" - авиакомпания S7. Ее акция распространяется на все действующие направления, включая единственное зарубежное - Турцию.

В условиях пандемии авиаперевозки оказались одной из наиболее пострадавших отраслей. Для привлечения пассажиров авиакомпании стали продавать ваучеры на полеты в будущем и предлагать более выгодные условия перевозки.

Аэрофлот S7

Новости по теме

Новости

Задержан подозреваемый в убийстве двух сестер под Ярославлем

Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

Дело срочника Шамсутдинова рассмотрят присяжные

Хакеры атаковали десятки интернет-магазинов в России

Суточный COVID-прирост в Москве достиг максимума с 26 июня

Суточный COVID-прирост в Москве достиг максимума с 26 июня
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор не обнаружил возбудителя COVID-19 в пищевых продуктах

Роспотребнадзор не обнаружил возбудителя COVID-19 в пищевых продуктах

Эдгард Запашный стал жертвой мошенников в WhatsApp

Навальный попал в больницу

Володин предложил изучить роль спецслужб ФРГ в истории с Навальным

Володин предложил изучить роль спецслужб ФРГ в истории с Навальным
Пандемия коронавируса

Центр Гамалеи назвал нормой побочные эффекты от COVID-вакцины

Рыбака из Северной Кореи приговорили к семи годам колонии

Рыбака из Северной Кореи приговорили к семи годам колонии

Кобзев вступил в должность губернатора Иркутской области

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');