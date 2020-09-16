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Авиакомпания S7 начала распродажу билетов до 31 мая

Авиакомпания S7 начала распродажу билетов до 31 мая
Фото: Ладислав Карпов/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 объявила распродажу билетов на рейсы по доступным ныне направлениям с 23 сентября по 31 мая 2021 года. Перевозчик пообещал скидки до 50%.

Экономический кризис

Распродажа будет продолжаться три дня, с 16 по 18 сентября.

Скидку дают только на билеты туда и обратно. Речь идет о рейсах по России и на турецкие курорты Анталью и Даламан.

Оплатить билеты можно сертификатом авиакомпании и частично - накопленными милями.

В условиях пандемии авиаперевозки оказались одной из наиболее пострадавших отраслей. Для привлечения пассажиров авиакомпании стали продавать ваучеры на полеты в будущем и предлагать более выгодные условия перевозки.

Хроника 27 января – 16 сентября 2020 годаЭкономический кризис
S7 Турция коронавирус

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