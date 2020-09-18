РФ не получала данных о сотрудничестве Навального с спецслужбами за рубежом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может ответить на вопрос о наличии у Кремля данных, указывающих на сотрудничество оппозиционера Алексея Навального с иностранными спецслужбами.

Вопрос о том, есть ли сведения о таком сотрудничестве в целях "нанесения ущерба внешней безопасности России" был задан Пескову в ходе общения с журналистами.

"Я не могу ответить на этот вопрос, я не располагаю такими данными", - сказал Песков.

Версию о том, что на бутылке из гостиницы Навального нашли следы "Новичка", пресс-секретарь президента РФ назвал абсурдной.

"Мы не можем этого объяснить, потому что бутылка, если она была, она была вывезена - в Германию или куда-то еще", - сказал Песков.

"То, что могло бы стать уликой в пользу отравления, к сожалению, было вывезено", - добавил он. Песков констатировал, что проверить бутылку российские специалисты не могут, а в этом деле появилось слишком много абсурда, чтобы верить кому-то на слово. Он напомнил, что бутылку со следами боевого отравляющего, нервнопаралитического вещества, "вряд ли кто-то мог куда-то увезти, не успел бы".

Ранее в инстаграме Навального появилось сообщение, что немецкая лаборатория в ходе исследования бутылки с водой из номера томской гостиницы, где жил Алексей Навальный, обнаружила следы отравляющего вещества "Новичок".

Информацией из официальных источников по этому поводу "Интерфакс" не располагает.

Песков отметил, что Россия предпринимала попытки получить у Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) данные по анализам Навального, но пока они не увенчались успехом.