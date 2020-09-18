Пациентов с тяжелой формой ОРВИ будут проверять на грипп и СOVID-19

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Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Минздрав России опубликовал приказ, согласно которому теперь пациентов со средней и тяжелой формой респираторных заболеваний будут тестировать на грипп и коронавирус.

Приказ определяет, куда госпитализировать пациентов до получения результатов анализов - в спецбоксы, а также, куда их госпитализировать после получения анализов. При отрицательном результате анализа на коронавирус пациентов со среднетяжелым, тяжелым ОРВИ и пневмониями будут размещать в 2-4-местных палатах. При положительном - их будут переводить в клинику, занимающуюся лечением коронавируса.

Ранее в Москве отменили 14-дневный карантин для больных гриппом или ОРВИ, но только при отрицательном тесте на COVID-19. Все жители столицы с проявлениями простуды, в обязательном порядке должны сдавать тест на коронавирус, это правило остаётся.

В сообщении пресс-службы Минздрава также говорится, что помимо Федерального консультативного центра по диагностике и лечению коронавируса на базе Сеченовского университета создается Федеральный дистанционный консультативный центра по вопросам клиники, патогенеза и лечения тяжелых и осложненных форм гриппа у взрослых и детей на базе федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева" Минздрава России. Оба центра будут взаимодействовать друг с другом и региональными центрами и решать вопросы оказания медпомощи пациентам с гриппом.