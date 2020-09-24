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Российский ОПК довел долю гражданской продукции почти до 25%

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - По России оборонные предприятия довели долю гражданской продукции и продукции двойного назначения до 24,1%, заявил во Владивостоке секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

По его словам, этого удалось достичь в результате выделения субсидий ОПК на строительство рыбопромысловых и воздушных судов, производство медицинских изделий и микроэлектроники.

На Дальнем Востоке уровень диверсификации производства за последний год вырос на 5%, опережая среднероссийские показатели, добавил Патрушев.

"Этому способствовало создание дополнительных льготных условий для наделения предприятий ОПК статусом единственного поставщика при реализации специальных инвестиционных контрактов", - отметил он.

По его словам, в Бурятии, Хабаровском и Забайкальском краях созданы региональные фонды развития промышленности, с участием которых уже профинансировано десять проектов на сумму более 2,8 млрд рублей. Минпромторг обдумывает создание аналогичных фондов и в других регионах ДФО.

Секретарь Совбеза сообщил, что "в целях продвижения на рынок модернизированного вертолета Ми-171А3, финальная сборка которого будет производиться на авиационном заводе в Улан-Удэ, проработана возможность приобретения "Газпромом" 16 таких машин". Обсуждаются условия покупки еще пяти вертолетов "ЛУКОЙЛом".

Минобороны начало освобождать производственные площади Амурского судостроительного завода от объектов незавершенного производства, и это создаст дополнительные возможности для привлечения и выполнения заводом новых заказов, в том числе по выпуску гражданской продукции, добавил Патрушев.

Он призвал активизировать поддержку ОПК, чтобы они продолжили диверсификацию производства и выполнили задачу президента по доведению доли гражданской продукции к 2030 году до 50%.

Николай Патрушев Дальний Восток Владивосток Минобороны Газпром ЛУКОЙЛ Бурятие Хабаровский край Ми-171

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