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На Урале контрактник погиб от случайного выстрела сослуживца

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В одной из частей Еланского гарнизона Свердловской области военнослужащий-контрактник умер от огнестрельной раны, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

"По предварительным данным, военнослужащий по контракту грубо нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел из штатного оружия, ранив впереди стоящего военнослужащего-контрактника", - говорится в пресс-релизе.

Раненого довезли до больницы, но врачи не смогли его спасти.

Командование Еланского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту произошедшего.

Свердловская область Центральный военный округ Еланский гарнизон

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