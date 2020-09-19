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Что произошло за день: суббота, 19 сентября

Увеличение суточного COVID-прироста, рекордный перелет Ту-160 и ограничения в Башкортостане

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки выявлено более 6 тыс. новых заболевших коронавирусом. Это самый высокий показатель с конца июля. В Москве суточный прирост составил 825. Главный эпидемиолог РФ заявил, что количество заболевших выросло естественным образом, в масштабах всей страны ограничительные меры не понадобятся.

- В Минске прошел очередной митинг оппозиции. В центре белорусской столицы собрались участницы "женского марша". Манифестация закончилась задержаниями: по данным правозащитников, задержаны почти 250 человек.

- Два российских Ту-160 провели в воздухе рекордные 25 часов без посадки. В Минобороны сообщили, что стратегические бомбардировщики пролетели над нейтральными водами Северного Ледовитого и Тихого океанов и преодолели свыше 20 тысяч километров.

- Путин заявил о превосходстве российского оружия над всем существующим. В разговоре с почетным генконструктором ОАО "ВПК "НПО Машиностроение" Гербертом Ефремовым российский лидер подчеркнул, что постановка на боевое дежурство ракетного комплекса "Авангард" сравнима с реализацией ядерного проекта в СССР.

- Подачу воды начали ограничивать на юге Крыма. В курортной Алуште и нескольких поселках на юге полуострова в ночное время с 23:00 до 05:00 в системе водопровода будет снижено давление. На эти меры власти пошли из-за продолжающейся засухи.

- Из-за желающих выехать мигрантов в районах Башкирии ввели ограничения. В приграничных районах собрались граждане Киргизии, которые хотят вернуться на родину, но из-за карантина не могут пересечь российско-казахстанскую границу. В связи с этим в ряде районов введено ограничение на перемещение граждан, не являющихся местными жителями. Тем временем из Самарской области на спецпоезде вывезена почти 1 тыс. граждан Узбекистана.

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