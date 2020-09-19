Правозащитники сообщили о росте числа задержанных на митинге в Минске

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Незарегистрированный правозащитный центр "Весна" сообщил, что уже порядка 250 человек задержаны на несанкционированном "женском марше" в Минске.

На данный момент в списке, размещенном на сайте центра, 246 фамилий. Ранее правозащитный центр сообщал о более 140 задержанных в ходе акции.

В ГУВД Мингорисполкома факт задержаний подтвердили, отметив, что число задержанных уточняется.

В Белоруссии уже больше месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Одной из форм протестных акций стали так называемые "женские марши", которые уже несколько недель подряд проводятся по выходным дням в столице Белоруссии.