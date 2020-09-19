Главный эпидемиолог РФ назвал естественным рост COVID-заражений

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - С наступлением осени в России естественным образом выросло количество заболевших, в том числе коронавирусом, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

Он заявил "Интерфаксу", что с возвращением людей в коллективы - школьные, студенческие, рабочие - неизбежно идет заражение. Следует ожидать повышения заболеваемости и гриппом, и ОРВИ, и коронавирусом.

"Появляется все больше данных, что для коронавируса характерно сезонное повышение заболеваемости, как и для других инфекций, передающихся аэрозольным путем", - сказал Брико.

Он считает, что "ситуация под контролем, не нужно будет принимать чрезвычайные меры, возврата к прежней ситуации не должно быть". По его мнению, локально будут возникать сложности, но в масштабах всей страны ограничительные меры не понадобятся.

Он добавил, что для более легкого течения любого заболевания "существует профилактика - есть данные, что вакцинация от гриппа и пневмококка помогает снизить количество и тяжелых форм, и летальных исходов при коронавирусе - отчасти потому, что если эти заболевания "наслаиваются" на коронавирус, тогда он протекает тяжелее".

Если человек был от этих заболеваний провакцинирован, коронавирус протекает легче, считает эпидемиолог.

"Кроме того, вакцинация от других инфекций способствует неспецифической резистентности. Также важно соблюдение общих рекомендаций - правильное питание, полноценный сон, физические нагрузки, прогулки на воздухе, витамины - это играет важную роль в том, как будет протекать любое заболевание", - сказал Брико.

В последние дни заболеваемость коронавирусом идет по нарастающей: во вторник было 5,5 тыс. заболевших в России за сутки, в среду - 5,6 тыс., в четверг - 5,7 тыс., в пятницу - 5,9 тыс.