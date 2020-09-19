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Очередной "женский марш" начался в Минске

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Минске в субботу, 19 сентября, проходит несанкционированная акция протеста, заявленная как "женский марш".

По информации очевидцев и местных СМИ, несколько сотен женщин собрались у Комаровского рынка в центре белорусской столицы, а затем начали движение по прилегающим улицам, периодически хлопая и скандируя лозунги.

В руках женщины держат бело-красно-белые флаги, зонты такой же расцветки и шарики. Некоторые из них одеты в яркую одежду с блестками, так как сегодняшняя акция заявлена как "блестящий марш".

Правоохранительные органы шествию пока не препятствуют.

В Белоруссии уже больше месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Одной из форм протестных акций стали так называемые "женские марши", которые уже несколько недель подряд проводятся по выходным дням в столице Белоруссии

Белоруссия Минск

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