Около 1 тыс. граждан Узбекистана уехали на родину из Самарской области

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Очередной специальный поезд железных дорог Узбекистана, организованный для доставки граждан этой страны на родину из России, вывез из Самарской области около 1 тысячи узбеков.

Как сообщила "Интерфаксу" руководитель регионального отделения Всероссийского Конгресса узбекистанцев Дильфуза Сабирова, вывезено 956 взрослых граждан Узбекистана и 18 детей.

При этом, как сообщается на сайте правительства Самарской области, граждане Узбекистана продолжают прибывать в Самарскую область. Для них оборудован временный пункт пребывания в Кинельском районе. На въездах в Самарскую область возобновлены контрольные посты.

Для доставки мигрантов в Узбекистан уже отправлено девять поездов, запланированы еще три. Также запланированы вывозные рейсы из аэропорта Курумоч.

С мая на родину было вывезено из Самарской области более 8,5 тысяч граждан Узбекистана.

Проблемы с возвращением

Ситуация со скоплением мигрантов возникла впервые в Самарской области в мае, когда на российско-казахстанскую границу стали прибывать мигранты из стран Центральной Азии. Они ошибочно полагали, что границы открыты и они смогут уехать из РФ. Тогда в виде исключения и после переговоров дипломатов группам граждан разрешили выехать на родину через территорию Казахстана.

После этого ситуация регулярно повторяется.

В конце августа власти Узбекистана заявили о планах еженедельно вывозить своих граждан железнодорожными рейсами из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Самары. В сентябре АО "Uzbekistan Airways" открыла продажу авиабилетов на репатриационные рейсы в Ташкент из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону для граждан Республики Узбекистан.

Власти Узбекистана с 16 марта приостановили пассажирское транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19.