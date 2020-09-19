Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:31Заразились
на 19.09В России 1 097 251+6 065В мире 30 406 197+327 308

Около 1 тыс. граждан Узбекистана уехали на родину из Самарской области

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Очередной специальный поезд железных дорог Узбекистана, организованный для доставки граждан этой страны на родину из России, вывез из Самарской области около 1 тысячи узбеков.

Как сообщила "Интерфаксу" руководитель регионального отделения Всероссийского Конгресса узбекистанцев Дильфуза Сабирова, вывезено 956 взрослых граждан Узбекистана и 18 детей.

При этом, как сообщается на сайте правительства Самарской области, граждане Узбекистана продолжают прибывать в Самарскую область. Для них оборудован временный пункт пребывания в Кинельском районе. На въездах в Самарскую область возобновлены контрольные посты.

Для доставки мигрантов в Узбекистан уже отправлено девять поездов, запланированы еще три. Также запланированы вывозные рейсы из аэропорта Курумоч.

С мая на родину было вывезено из Самарской области более 8,5 тысяч граждан Узбекистана.

Проблемы с возвращением

В РоссииТысячи узбекских мигрантов собрались в палаточном лагере под СамаройТысячи узбекских мигрантов собрались в палаточном лагере под СамаройЧитать подробнее

Ситуация со скоплением мигрантов возникла впервые в Самарской области в мае, когда на российско-казахстанскую границу стали прибывать мигранты из стран Центральной Азии. Они ошибочно полагали, что границы открыты и они смогут уехать из РФ. Тогда в виде исключения и после переговоров дипломатов группам граждан разрешили выехать на родину через территорию Казахстана.

После этого ситуация регулярно повторяется.

В конце августа власти Узбекистана заявили о планах еженедельно вывозить своих граждан железнодорожными рейсами из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Самары. В сентябре АО "Uzbekistan Airways" открыла продажу авиабилетов на репатриационные рейсы в Ташкент из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону для граждан Республики Узбекистан.

Власти Узбекистана с 16 марта приостановили пассажирское транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19.

Самарская область Узбекистан коронавирус Казахстан

Новости по теме

Новости

Два российских Ту-160 провели в воздухе рекордные 25 часов без посадки

Два российских Ту-160 провели в воздухе рекордные 25 часов без посадки

РПЦ посоветовала Депардье закончить его духовные искания православием

РПЦ посоветовала Депардье закончить его духовные искания православием

Российский космонавт опознал спутники в пролетающих над землей НЛО

Российский космонавт опознал спутники в пролетающих над землей НЛО

Путин заявил о превосходстве российского оружия над всем существующим

Путин заявил о превосходстве российского оружия над всем существующим

В Петербурге временно закрыли спортклуб, где дети отравились хлором

Губернатор Саратовской области Радаев заразился COVID-19

Навальный попал в больницу

Навальный написал в инстаграме, что уже может ходить

Навальный написал в инстаграме, что уже может ходить

Из-за желающих выехать мигрантов в районах Башкирии ввели ограничения

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено более 6 тыс. новых заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено более 6 тыс. новых заболевших коронавирусом

Подачу воды начали ограничивать на юге Крыма

Подачу воды начали ограничивать на юге Крыма
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');