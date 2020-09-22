Глава Тувы предложил снять с него полномочия председателя правительства региона

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Глава Тувы Шолбан Кара-оол предложил снять с себя полномочия председателя правительства региона.

"Я бы хотел, чтобы должность главы республики Тува и председателя правительства республики Тува были разделены. В стране идет непростой период, экономический кризис, ограничительные меры в связи с пандемией, очень серьезная нагрузка на правительство, и, конечно же, большие для нас вызовы, связанные с коронавирусом, поиск доходности, реализации нашего индивидуального плана развития республики. Все это порождает ситуацию, в которой необходимо перегруппировку сил сделать", - сказал Кара-оол на аппаратном совещании правительства Тувы во вторник.

Глава Тувы выразил надежду, что депутаты республиканского парламента поддержат его инициативу, и предложил назначить главой правительства региона нынешнего мэра Кызыла Карима Саган-оола.

"На эту должность хочу предложить кандидатуру Карима Саган-оола. Я его в достаточно молодом возрасте пригласил в правительство. Он возглавлял службу по тарифам, был министром энергетики и топлива, потом прошел "испытательные работы" на муниципальном уровне - работал председателем района, на мой взгляд, успешно, и сейчас возглавляет столицу республики", - сказал Кара-оол.