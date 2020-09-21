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Житель Канска сдал в металлолом 15 тонн железнодорожных рельсов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Красноярском крае задержали подозреваемого в хищении более 200 метров заброшенных железнодорожных путей, которые он сдал в металлолом. Об этом сообщили в управлении МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

По версии следствия, задержанный разобрал больше 200 метров рельсов со стрелочными переводами на неиспользуемом пути на территории одного из транспортных предприятий в Канске. Он их распилил, погрузил на нанятую машину и привез в пункт приема металлолома. Сданные им 15 тонн металла в пункте оценили в 150 000 рублей.

Ущерб, нанесенный предприятию, лишившемуся путей, следствие оценило почти в 1 млн рублей.

Задержанному вменили кражу. Он отпущен под подписку о невыезде.

Красноярский край МВД Канск

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