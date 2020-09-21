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Судья удалил Шестуна из процесса по его уголовному делу

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна удалили из процесса по его уголовному делу, сообщила "Интерфаксу" его супруга Юлия.

"Судья (Татьяна) Юферова огласила следующее решение: "Подлежит удалению до окончания прений". То есть, в ближайшие месяцы дело Шестуна будет рассматриваться без участия подсудимого, и он не сможет участвовать в допросах свидетелей и защищать себя", - рассказала Юлия Шестун. По ее словам, такое решение суд принял по ходатайству стороны государственного обвинения.

"Шестун, как известно, уже больше месяца держит голодовку из-за пыточного графика заседаний и отсутствия возможности на подготовку для защиты. С прошлой пятницы он и вовсе объявил сухую голодовку. Сегодня (в понедельник) он уже во второй раз даже не смог выйти из камеры в конвойном помещении. Судья приказала принести его на стуле, что и произошло" , - сказала она.

Адвокат Людмила Сметанина, защищающая Шестуна, отметила, что защита считает решение суда нарушением права подсудимого на справедливое разбирательство, предусмотренное статьей 6 Европейской конвенции по правам человека.

"Оглашая постановление, судья указала, что по ходатайству Шестуна он будет возвращен в зал при устранении причин удаления. Однако каких именно – не разъяснила. Постановление не мотивировано и не справедливо. Удаление Шестуна из зала суда в условиях отсутствия каких-либо нарушений с его стороны порядка в суде существенно нарушает его право на защиту, лишает его возможности допрашивать показывающих против него свидетелей, давать показания, участвовать в исследовании доказательств. Защита обязательно будет его обжаловать", - подчеркнула адвокат.

Она отметила, что ввернуться в процесс, если решение об удалении из заседания будет признано законным, Шестун сможет к последнему слову - стадии судебного разбирательства, следующей за прениями сторон.

Бывший глава Серпуховского района был арестован летом 2018 года. Ему вменяется особо крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ), легализация денежных средств (часть 4 статьи 174.1 УК РФ), полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность (статья 289 УК РФ) и получение особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском округе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей.

Кроме того, обвинение утверждает, что глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала Шестуну взятку на общую сумму около 9 млн рублей.

Шестун отвергает все обвинения и называет свое преследование заказным и политически мотивированным.

В настоящее время дело Шестуна рассматривает Подольский городской суд Подмосковья.

Александр Шестун

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